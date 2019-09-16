الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم معامل إنتاج الكهرباء

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري الاثنين في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم معامل إنتاج الكهرباء.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، ندى البستاني، وائل أبو فاعور، كميل أبو سليمان، يوسف فنيانوس ومحمد فنيش وعدد من الاستشاريين والفنيين.

وكان الحريري قد استقبل نواب المنية والضنية، كما استقبل كلا من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، لمناسبة تعيينهما مؤخرا في منصبيهما.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام