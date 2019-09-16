جمعية المصارف: الأخبار عن اجراءات اميركية تصعيدية ستطال اربعة مصارف لبنانية غير صحيحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2019 - 21:02
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الحرس الثوري في ايران يعلن عن احتجاز سفينة يشتبه في استخدامها لتهريب الوقود بالقرب من مضيق هرمز
الرئاسة الروسية تحذر من أي "استنتاجات متسرعة" بعد الهجوم بطائرات بدون طيار على منشآت نفطية سعودية
الخارجية الروسية: استغلال الهجوم على منشآت نفطية سعودية لتشديد الضغوط على إيران سيأتي بنتيجة عكسية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنساعد حلفاءنا في الشرق الأوسط رغم أننا لسنا بحاجة إلى نفط المنطقة
الحكومة العراقية: وزير الخارجية الأمريكية أبلغ رئيس الوزراء العراقي أن الهجمات على ارامكو لم تنطلق من العراق
إعلام العدو: على "اسرائيل" أن تخاف في المستقبل من عمل مماثل كالذي استهدف السعودية
السلطات الكويتية تفتح تحقيقاً في معلومات تحدثت عن تحليق طائرة مسيرة فوق أحد قصور أمير الكويت يوم السبت
الأمم المتحدة تعرب عن شعورها بالقلق إزاء التوتر حول البرنامج النووي الإيراني وتدعو لحوار مستدام من أجل السلام
اجتماع في أنقرة بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا لمناقشة التطورات في سوريا والخطوات المشتركة للوصول إلى حل سياسي للازمة
الرئيس الروسي: ناقشت مع اردوغان الوضع في ادلب والعمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء
وزيرا دفاع إيران وتركيا يبحثان في انقرة مختلف القضايا الامنية والدفاعية الاقليمية فضلا عن التعاون الثنائي
العشرات من عائلات نساء وأطفال فرنسيين محتجزين بمخيمات الأكراد في سوريا يتقدمون بشكاوى ضد وزير خارجية بلادهم
ليبرمان يقول إنه يتوقع من قيادة الليكود أن تعزل رئيسه نتنياهو في حال فشل في حشد 61 نائبا لتشكيل حكومة جديدة
ملك الأردن يدعو في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إلى تكاتف الجهود لرفض الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن الاغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها للكيان باطل
القيادي في حماس موسى أبو مرزوق: من حق شعبنا انتخاب قياداته وصعوبة الظرف الراهن دافع إيجابي للعودة إلى الشعب
مصادر مطلعة للمنار: عدد العملاء المشطوبة أسماؤهم من البرقية 303 يتجاوز الـ 60 والأيام القادمة ستفضح الرقم الحقيقي
رئيس الجمهورية اللبنانية يدعو الى التنبه للمخطط الاسرائيلي الذي يهدف الى فرض الحلول على الدول العربية عبر "صفقة القرن"
رئيس الحكومة البريطانية يدعو إلى تكثيف المباحثات وتنظيم اجتماعات يومية مع الأوروبيين لمناقشة بريكست
رئيس المفوضية الأوروبية: لندن لم تقدم مقترحا مرضيا بشأن اتفاق جديد مع الاتحاد الاوروبي حول بريكست
مصادر حكومية ألمانية تؤكد ان برلين ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية
محققو الأمم المتحدة يحذرون من أن نحو 600 ألف من الروهينغا ميانمار يعيشون تحت تهديد التعرض "لإبادة"
مقتل 6 جنود في الكاميرون في هجوم شنه عناصر جماعة "بوكو حرام" بالقرب من الحدود مع نيجيريا
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
جمعية المصارف: الأخبار عن اجراءات اميركية تصعيدية ستطال اربعة مصارف لبنانية غير صحيحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة
منذ 2 ساعة
16 September، 2019
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