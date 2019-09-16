لبنان: جلسة للجنة الدفاع في مجلس النواب

عقدت “لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات” النيابية في لبنان جلسة الاثنين في مجلس النواب برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور النواب الاعضاء، وحضر الجلسة عن وزارة الخارجية والمغتربين السفير حسين حيدر وسماح دبوق والعميد بشاره الخوري الملحق العسكري في اليونان وضباط عن وزارة الدفاع وقيادة الجيش.

وقالت اللجنة في بيان لها “بعد تلاوة الاسباب الموجبة لكل من الاتفاقيتين ومواد كل منهما الواردتين في المرسوم 5468، مشروع قانون يرمي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق تعاون عسكري بين لبنان وارمينيا، المرسوم رقم 5088 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق تعاون عسكري بين وزارة الدفاع في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع الوطني والجمهورية الهلينية، أقرت اللجنة الاتفاقيتين الواردتين بالمرسومين 5088 و 5468 كما وردتا من الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام