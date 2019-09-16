الرئيس عون: للعودة وحمل شعار القضية الاساسية والجوهرية وهي قضية فلسطين

اكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون “ضرورة العودة لحمل شعار القضية الاساسية والجوهرية وهي قضية فلسطين”، داعيا الى “التنبه للمخطط الاسرائيلي الذي يهدف الى فرض الحلول على الدول العربية عبر صفقة القرن، لا سيما وان اسرائيل ترى ان الظروف مؤاتية لتحقيق مبتغاها في ظل التشرذم القائم بين الدول العربية”.

واشار الرئيس عون الاثنين الى ان “ما يجمع الشعب اللبناني بمختلف طوائفه ومذاهبه هو الانتماء الى وطن واحد على رغم وجود اختلافات في الرأي السياسي، الا ان هذه التعددية في الآراء دليل ديموقراطية”، ورأى ان “من اهم التحديات التي يواجهها لبنان هي تداعيات عبء النزوح السوري اليه، لا سيما من الناحية الاجتماعية والاقتصادية”، مؤكدا “أننا نحاول ايجاد انسجام بين مختلف الاولويات، الطارئ والملح منها وبين بعض القيم الاساسية، خصوصا لناحية ايجاد فرص عمل للشباب عبر تحقيق الازدهار الاقتصادي”.

ولفت الرئيس عون الى أن “الاولويات كثيرة ومتعددة وتحقيقها بالتوازي والتساوي من اهم مسؤولياته، كفرض الامن في البلد والعدالة الاجتماعية والازدهار”، وأوضح أن “فشل مؤسسات المجتمع الدولي، من عصبة الامم الى الامم المتحدة ادى الى سيطرة سياسة القوي الذي يأكل الضعيف، فسقطت قواعد تحديد واحترام حقوق الضعفاء من الشعوب وبقي السلام حبرا على ورق واندلعت الحروب في العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام