عون: علينا اليوم العودة لحمل شعار القضية الفلسطينية وهي القضية الاساس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2019 - 16:32
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المتحدث باسم القوات اليمنية: استهداف مصفاتي بقيق وخريص تم بطائرات تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث
المتحدث باسم القوات اليمنية: نحذر الشركات من التواجد في المعامل التي نالتها ضرباتنا فقد يطالها الاستهداف بأي لحظة
القوات اليمنية: يدنا الطولى تستطيع الوصول إلى أي مكان نريد وفي الوقت الذي نحدده وعلى النظام السعودي أن يراجع حساباته
وكالة بلومبرغ الاميركية: َالسعودية تتجه لأن تصبح مشترياً كبيراً للمنتجات المكرَّرة بعد هجمات يوم السبت
بلومبرغ: أسعار النفط ارتفعت أكثر من 10% بعد الهجوم على البنية التحتية النفطية في السعودية وانخفاض إنتاجها للنصف
رويترز: أرامكو السعودية تطلب شراء منتجات نفط للتسليم الفوري بعد الهجمات على منشآتها
رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين على عمليات أرامكو: عودة الشركة بالكامل الى انتاج النفط بكميات طبيعية ربما يستغرق شهورا
وزير الطاقة الروسي: الهجمات على أرامكو السعودية يمكن أن تؤثر سلبا على أمن الطاقة العالمي
الكرملين: لا نستبعد مناقشة الهجمات على منشآت أرامكو اليوم في أنقرة على هامش القمة الروسية الايرانية التركية
الخارجية الايرانية: نسب اعمال دفاعية يمنية الى ايران هو في سياق الأكاذيب القصوى التي تعتبر استمرارا لهزائم الامريكيين
الخارجية الايرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب على هامش اجتماع الجمعية العام للامم المتحدة
الخارجية الصينية: تحميل أي طرف المسؤولية عن الهجوم على منشأتي ارامكو دون حقائق دامغة يعد تصرف غير مسؤول
ترامب: واشنطن على أهبة الاستعداد للرد على الهجوم الذي استهدف البنية التحتية النفطية السعودية على أساس عملية التحقق
ترامب: لا نحتاج نفط أو غاز الشرق الاوسط لكننا سنساعد حلفاءنا
السيناتور الديمقراطي الاميركي"كريس ميرفي": ليس لنا حلف دفاعي مشترك مع السعودية ولا يجب أن نتظاهر بذلك
"كريس ميرفي": الهجوم على منشآت أرامكو جاء ردا على قتل السعودية لمدنيين يمنيين وكذلك الإغارة على سجن ذمار
السيناتور "بيرني ساندرز: الكونغرس لن يمنح ترامب السلطة لشن حرب كارثية فقط لأن النظام الوحشي السعودي طلب منه ذلك
محامي الاسرى المحررين: قدمنا إخبارا بحق العميل الفاخوري وخمسين عميلا آخرين ممن شطبت اسماؤهم من برقية 303
هيئة ممثلي الاسرى المحررين تدعو للمشاركة في الاعتصام يوم غد الثلاثاء امام المحكمة العسكرية بالتزامن مع استجواب الفاخوري
النائب قاسم هاشم مغردا: لتكن الأحكام على العميل الفاخوري رادعا لكل خائن وعميل
يديعوت أحرنوت: سلطة الطيران الاسرائيلية تعلن عن إغلاق المجال الجوي للطيران المدني على حدود لبنان حتى مسافة 6 كيلومتر
يديعوت أحرنوت: اغلاق المجال الجوي يشمل كذلك مطار كريات شمونا بالشمال وسيستمر حتى صباح يوم غد الثلاثاء
قناة "كان" العبرية نقلا عن مقربين من نتنياهو:اذا لم يستطع تشكيل ائتلاف حكومي سيتم الاطاحة به داخل الحزب بعد الانتخابات
الرئيس التركي "رجب اردوغان" يستقبل نظيره الايراني "حسن روحاني" قبل انعقاد قمة أنقرة التركية الايرانية الروسية حول سوريا
القوات العراقية المشتركة تطلق عملية "ارادة النصر" الخامسة لتأمين صحراء الانبار وصولا إلى الحدود السعودية
الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 أيلول/سبتمبر
وكالة الانباء التونسية: تقدم المرشح قيس سعيد ب19 % من الاصوات يليه نبيل القروي ب14،9 % بعد فرز 27 بالمئة من المحاضر
كوريا الشمالية تطالب واشنطن بضمانات أمنية كشرط مسبق لاستئناف المباحثات النووية معها
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
عون: علينا اليوم العودة لحمل شعار القضية الفلسطينية وهي القضية الاساس
منذ 40 mins
16 September، 2019
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