عون: علينا اليوم العودة لحمل شعار القضية الفلسطينية وهي القضية الاساس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2019 - 16:32

عون: علينا اليوم العودة لحمل شعار القضية الفلسطينية وهي القضية الاساس

منذ 40 mins 16 September، 2019
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