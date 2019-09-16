الرئيس عون : ضم المزيد من الاراضي الفلسطينية الى “اسرائيل” اصبح من الوسائل الاساسية التي تستعمل في السباق الانتخابي الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2019 - 16:32

الرئيس عون : ضم المزيد من الاراضي الفلسطينية الى “اسرائيل” اصبح من الوسائل الاساسية التي تستعمل في السباق الانتخابي الاسرائيلي

منذ 40 mins 16 September، 2019
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