“لقاء الاحزاب”: لاعدام العميل الفاخوري بباحة معتقل الخيام ليكون عبرة ودرسا

دعا “لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية” في البقاع في بيان له الاثنين الى ان “يساق العميل الفاخوري الى معتقل الخيام حيث لا زالت ادوات التعذيب الشاهد الناطق على وحشية ودناءة افعاله ليحشر في الاقفاص ويذوق المرارات والعذابات التي اذاقها لاحرار وطننا ومناضلينا”.

ولفت اللقاء الى أن “ما يجري يظهر ان هناك غزوا عملائياي حمل في طياته عودة اسرائيلية احتلالية تسللية من نافذة العملاء بعدما خرج الاحتلال ذليلا مهزوما من بوابة الجنوب ومعه اذنابه وعملاؤه”، وحذر من “زرع العملاء مجددا بغطاء السفارة الاميركية في العديد من المناطق ألغاما معدة للتفجير كتلك المزروعة على حواشي الجنوب ولم تسلم الدولة الصهيونية خرائطها”.

ورأى اللقاء ان “محاولات تسخيف او استسهال التعاطي مع قضية جزار الخيام من خلال الجانب القانوني ومسألة سقوط الملاحقة بالتقادم وعامل الزمن، يعتبر طعنة نجلاء في صدر المقاومين وتضحياتهم، شهداء، ومعذبين ومعوقين مصابين بسياط الفاخوري الذي اقل ما يقبل به الوطنيون والمقاومون اعدامه في باحة معتقل الخيام ليكون عبرة ودرسا لكل من تسول له نفسه مد اليد للعدو والتآمر على شعبه ووطنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام