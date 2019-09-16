عاهل الأردن يثمن في اتصال هاتفي مع ماكرون موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الداعم لـ”حل الدولتين” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2019 - 16:32

عاهل الأردن يثمن في اتصال هاتفي مع ماكرون موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الداعم لـ”حل الدولتين” (سبوتنيك)

منذ 56 mins 16 September، 2019
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