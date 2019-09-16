الحريري: كلفة القرارات التي يجب اتخاذها أقل بكثير من كلفة الأزمة إن حصلت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري “الالتزام بإقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية وكلفة القرارات التي يجب اتخاذها أقل بكثير من كلفة الأزمة إن حصلت”.

وقال الحريري الاثنين إن “التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة واتفقنا عليها في مؤتمر سيدر والمهم اليوم أن ننتقل الى مرحلة التنفيذ ولا نضيع المزيد من الوقت”، وتابع “حرصاء على التعامل بين القطاع الخاص والعام وعلى الحوار مع المجتمع الدولي وأكدنا هذا الموضوع في مؤتمر سيدر”.

واعتبر الحريري “المطلوب من كافة الإدارات هو الاستثمار من أجل متابعة الورشة الإصلاحية للوضع الاقتصادي بهدف النهوض بلبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام