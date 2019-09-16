الامن العام: توقيف 12 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان “الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 06/09/2019 لغاية 12/09/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل الآتي :
– عشرة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .
– شخص واحد بجرم تسهيل الدعارة.
– شخص واحد بجرم دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام