الامن العام: توقيف 12 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان “الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 06/09/2019 لغاية 12/09/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل الآتي :

– عشرة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

– شخص واحد بجرم تسهيل الدعارة.

– شخص واحد بجرم دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام