العميد يحيى سريع للنظام السعودي: يدنا الطولى تستطيع الوصول الى اي مكان نريد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2019 - 11:14

العميد يحيى سريع للنظام السعودي: يدنا الطولى تستطيع الوصول الى اي مكان نريد

منذ 41 mins 16 September، 2019
العميد يحيى سريع
اليمن - عربي وإقليمي

اكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان عملية توازن الردع الثانية التي استهدفت مصفاتي بقيق و خريص تم تنفيذها بعدد من أنواع الطائرات والتي تعمل بمحركات مختلفة وجديدة مابين عادي ونفاث.

وتوعد النظام السعودي  بأن “يدنا الطولى تستطيع الوصول إلى أي مكان نريد وفى والوقت الذي نحدده” داعياً السعوديين الى مراجعة حساباتهم ووقف عدوانهم وحصارهم على اليمن.

وحذر العميد سريع في بيانه “الشركات والأجانب من التواجد فى المعامل التى نالتها ضرباتنا لانها لاتزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة”.

المصدر: المسيرة

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