القاعدة الجوية الإماراتية في صومال لاند ستصبح مطارا مدنيا

قال موسى بهي عبدي، رئيس جمهورية ” أرض الصومال”( صومال لاند) ، إن الإمارات تخلت عن خططها لإقامة مطار عسكري في المنطقة وإن المنشأة التي تبنى الآن ستتحول إلى مطار مدني.

وأضاف موسى بهي عبدي القول، إن مطار بربرة الذي كانت تبنيه الإمارات ليكون قاعدة عسكرية سيصبح مطارا مدنيا.

في العام الماضي، قالت سلطات “صومال لاند”، إن الإمارات العربية المتحدة، ستدرب الجيش في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في إطار اتفاق لاستضافة قاعدة إماراتية فيها.

باشرت الإمارات بتشييد القاعدة في 2017 في مدينة بربرة الساحلية، وكان من المفترض أن يكون للإمارات وجود عسكري في المنطقة لمدة 30 عاما بموجب الاتفاق.

ولم يرد مسؤولون إماراتيون بعد على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من الساحل اليمني حيث تقاتل قوات إماراتية الحوثيين المتحالفين مع إيران في إطار تحالف بقيادة السعودية منذ 2015.

لكن الإمارات قلصت في يونيو الماضي وجودها العسكري في اليمن، وسط مخاوف من التوتر المتصاعد مع إيران وانتقادات غربية متنامية للحرب هناك.

المصدر: وكالة رويترز