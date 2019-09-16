هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بلغت 45% في داخل البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2019 - 00:54
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
تتقبل عائلة الراحل العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني التعازي اليوم الأحد في بلدته الجنوبية ياطر
هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بلغت 45% في داخل البلاد
منذ 2 ساعة
15 September، 2019
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