حكومة نتنياهو تصادق على شرعنة مستوطنة غير قانونية في غور الأردن

صادقت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، قبل يومين من انتخابات الكنيست، على مشروع قرار يقضي ببدء الإجراءات لشرعنة مستوطنة غير قانونية في غور الأردن المحتل.

وجاء هذا القرار اليوم الأحد بعد سحب النائب العام الصهيوني أفيخاي مندلبنت معارضته لمشروع القرار المقدم من قبل نتنياهو.

وأكد رئيس الوزراء أثناء الاجتماع أن المصادقة النهائية على شرعنة مستوطنة “ميفوت يريحو” غير القانونية منوطة بحكومة جديدة ستتمخض عنها الانتخابات المقبلة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه أُبلغ خلال الساعات الـ24 الماضية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستنشر “صفقة القرن” فور انتهاء الانتخابات في الكيان الإسرائيلي، ما يزيد من أهمية القرار المتعلق بمستوطنة غور الأردن.

المصدر: وكالات