الحريري من كليمنصو: أساس موازنة 2020 هو خطة على 3 سنوات لمواجهة التحديات

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد لقائه رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، في منزله بكليمنصو، أن “موازنة 2020 ستكون موضع نقاش وسنحاول الالتزام بالمواعيد الدستورية لمناقشة الموازنات، والأهم في هذه الموازنة كيفية مواجهة التحديات على الصعيد الاقتصادي والمالي”.

وقال: “أساس موازنة 2020 هو خطة على 3 سنوات لمواجهة التحديات، وهذه الموازنة ستكون مرتبطة بموازنتي 2021 و2022 وسنستكمل التعيينات ولن تكون هناك ضرائب في موازنة 2020”. أضاف: “القوات اللبنانية مكون أساس في الحكومة ويجب أن يكون لها حصة في التعيينات، وهني بيعرفوا شو عملوا معي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام