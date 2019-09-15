رويترز: الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشركة أرامكو السعودية كبيرة ولا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2019 - 20:08

رويترز: الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشركة أرامكو السعودية كبيرة ولا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها

منذ 14 mins 15 September، 2019
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