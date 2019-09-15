الدفاع المدني أخمد حريق مشحا قبل وصوله إلى المنازل ومزارع الدجاج

تمكن عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز حلبا الإقليمي ومركزي خريبة الجندي وبزبينا، بعد جهود مضنية، من تطويق الحريق في عين الدلبة “عين الواوية” في بلدة مشحا العكارية، وإخماده قبل وصول النيران إلى المنازل ومزارع الدجاج.

وقد أتى الحريق على مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة المختلفة والأعشاب اليابسة، ويعمل حاليا عناصر الدفاع المدني على تبريد المساحات التي التهمها الحريق خوفا من تجدد إشتعاله بسبب سرعة الرياح.

وقد واكب ميدانيا عملية إخماد الحريق رئيس بلدية مشحا طلال علوش الذي شكر عناصر ومتطوعي الدفاع المدني قائلا لهم: “لولا تدخلكم لوصل الحريق الى المنازل والى مزارع الدجاج وكان التهم الأخضر واليابس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام