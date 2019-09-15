حزب الله أحيا اليوم 13 من محرم في بنهران

نظم حزب الله في بلدة بنهران في الكورة، مسيرة بمناسبة الثالث عشر من محرم، شارك فيها رئيس “لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف” جمال سكاف، عضو المجلس السياسي في “حزب الله” محمد صالح، إضافة إلى فاعليات سياسية واجتماعية وبلدية.

وألقى إمام مسجد الإمام الحسين في البلدة حسن حسين، كلمة قبيل انطلاق المسيرة، شدد فيها على “أهمية إحياء مراسم عاشوراء، التي تمثل كل الأبعاد الاجتماعية والروحية والإنسانية”.

وحيا حسين شقيق الأسير سكاف، مؤكدا “التمسك بخيار المقاومة، لتحرير الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني”.

وكانت المسيرة، قد انطلقت من ساحة البلدة، يتقدمها حملة الرايات الحسينية والكشفية في “كشافة الإمام المهدي”، حيث ردد المشاركون الشعارات الحسينية والعاشورائية، واختتمت في باحة الحسينية، بتلاوة زيارة الإمام الحسين والضيافة، التي بادر الأهالي إلى تقديمها للزوار والمارة بشكل عفوي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام