النائب ماريو عون : اعتدنا على العقوبات ولم نر احدا انهار جراءها وهي دعاية اميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2019 - 14:30
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وزارة الطاقة السعودية: الهجوم على منشأتين للنفط في بقيق وخريص أدى إلى توقف مؤقت للإنتاج في هذين الموقعين
وزارة الطاقة السعودية: الهجوم أثر على نصف إنتاج شركة أرامكو وأدى إلى خفض إنتاج الزيت الخام بنحو 5,7 مليون برميل
وزارة الطاقة السعودية: المملكة ستلجأ إلى استخدام مخزوناتها النفطية لتعويض عملائها
رويترز: عودة ارامكو السعودية إلى طاقاتها الكاملة من إمدادات النفط قد تستغرق أسابيع وليس أياماً
أ ف ب: سوق الأسهم في الرياض تخسر 3% من قيمتها غداة الهجمات على مواقع نفطية سعودية
واشنطن بوست الأميركية: الهجوم اليمني يعد أخطر هجوم على البنية التحتية للنفط في المملكة منذ عقود
رئاسة مجلس الوزراء العراقي : ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن استخدام أراضينا لمهاجمة منشآت نفطية سعودية
الخارجية الإيرانية ترفض اتهامات المسؤولين الأميركيين بتحميلها مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو السعودية
الخارجية الإيرانية: هذه التصريحات تشبه خطط المنظمات الاستخبارية التي تعمل على تشويه سمعة دولة تحضيراً لخطوة ضدها
لبنان: العميل الإسرائيلي الموقوف عامر الفاخوري يمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضية التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا
العشرات من مستوطني "كريات أربع" يهاجمون منازل الفلسطينيين في "حي الحرايق" بمدينة الخليل تحت حماية جنود الاحتلال
قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الفتى الفلسطيني إسلام تيسير بنات (14 عاماً) من منزله في مخيم العروب بالخليل
قوات العدو تعتدي بالضرب على الطفل نبيل محمد أبو الحمص (12 عاماً ) وتعتقله من أمام منزله في بلدة العيسوية المحتلة
السلطات السورية تفتح ممراً جديدأ لضمان الخروج الآمن للمدنيين والمسلحين الراغبين بتسوية أوضاعهم من منطقة إدلب
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس: 250 مركز اقتراع غرب البلاد تفتح أبوابها متأخرة أمام الناخبين لأسباب أمنية
وزارة الداخلية المصرية تعلن تصفية مجموعة إرهابية في تبادل لإطلاق النار في شمال سيناء
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
تتقبل عائلة الراحل العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني التعازي اليوم الأحد في بلدته الجنوبية ياطر
النائب ماريو عون : اعتدنا على العقوبات ولم نر احدا انهار جراءها وهي دعاية اميركية
منذ 23 mins
15 September، 2019
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