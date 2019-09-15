تركيا تعلن انتهاء عملية نقل الدفعة الثانية من أجزاء منظومة إس- 400 الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2019 - 14:30

تركيا تعلن انتهاء عملية نقل الدفعة الثانية من أجزاء منظومة إس- 400 الروسية

منذ 46 mins 15 September، 2019
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