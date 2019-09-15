الداخلية المصرية تعلن مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 من رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار بشمال سيناء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 15 2019 - 14:30

الداخلية المصرية تعلن مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 من رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار بشمال سيناء

منذ 51 mins 15 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة