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September 15 2019 - 14:30

الخارجية اللبنانية: السلطات الاثيوبية افرجت عن المواطن اللبناني حسن جابر

منذ 2 ساعة 15 September، 2019
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

اصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا جاء فيه: “بعد استدعاء الوزارة للقائم بالأعمال الإثيوبي في بيروت يوم الجمعة الواقع فيه 13/9/2019، بناء على توجيهات وزير الخارجية وبعد استمهاله حتى يوم غد الإثنين في 16/9/2019، لكشف ملابسات إعتقال المواطن اللبناني حسن محمد جابر في مطار أديس أبابا مساء السبت الفائت، ولإزالة الغموض والتعتيم اللذين يلفّــان هذه الواقعة الهجينة؛ وبعد الجهود المبذولة، لاسيما مع سفارتنا لدى جمهورية الغابون الصديقة مع السلطات في ليبرفيل، ولبعثتنا لدى جامعة الدول العربية، أفدنا صباح اليوم الأحد في 15/9/2019، بأن السطات الإثيوبية قد أفرجت عن السيد جابر، على أن يعود من إثيوبيا إلى الغابون حيث نترقب عودته سالما حرا وآمنا، ومنها لاحقا إلى لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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