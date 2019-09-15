طقس متقلب واحتمال امطار متفرقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2019 - 14:30

طقس متقلب واحتمال امطار متفرقة

منذ 2 ساعة 15 September، 2019
الطقس
لبنان

منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما  يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً  حتى صباح يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:       غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً، تتساقط أمطار متفرّقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الليل،كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
الإثنين:       غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة،تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خلال الفترات الصباحية والليلية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد.
الثلاثاء:       غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية صباحاً، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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