طقس متقلب واحتمال امطار متفرقة

منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى صباح يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً، تتساقط أمطار متفرّقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الليل،كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة،تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خلال الفترات الصباحية والليلية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية صباحاً، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية