تركيا: التعاون الإسلامي تجتمع ضد ضم الكيان الإسرائيلي لمناطق بالضفة

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم، أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الأحد لمناقشة إعلان الكيان الإسرائيلي عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعها في جدة لمناقشة “تصريحات نتنياهو بشأن عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لإسرائيل”.

في يوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم ضم غور الأردن الذي يقع في الضفة الغربية واستولى عليه الإحتلال عام 1967، إلى الكيان.

وأثار تصريح نتنياهو، الشجب والإدانة في الدول العربية والإسلامية، وعبرت دول في الشرق الأوسط وقوى أوروبية عن قلقها من الخطة التي قال نتنياهو إنه سينفذها إذا فاز في انتخابات تجرى هذا الأسبوع وتحتدم المنافسة فيها.

وذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، أن نحو 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت. والمدينة الفلسطينية الرئيسية في المنطقة هي أريحا.

المصدر: روسيا اليوم