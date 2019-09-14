برهم صالح: لا نتمنى ان تنشب الحرب في أي مكان

قال الرئيس العراقي برهم صالح السبت إن “المنطقة مُلبدة بالقلق”، واكد أن “السلطات في العراق لا تتمنى أن تنشب الحرب في أي مكان في المنطقة أو العالم”.

وأضاف صالح “من الضروري جعل العراق ساحة لتلاقي المصالح بين الدول، لا ساحة للتنازع والخصومات”، وأشار إلى أن “ما تعرض له العراق لم يتعرض له بلد آخر على الإطلاق وهذا يستوجب أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نحول هذه التحديات إلى فرصة كبيرة ويتحول العراق من ساحة تناحر وتنازع إلى ساحة تلاقي المصالح الإقليمية، وأن يكون محور لم شمل المنطقة”.

وأوضح صالح أن “المنطقة كلها تحتاج إلى بناء وتنميات وتحتاج السلام من أجل النهوض واللحاق بالركب الحضاري، فالعالم يُسرع بتمدنه وصنع حضارته لذا لا ينبغي لنا جميعا في هذه المنطقة أن نتأخر بأكثر مما تأخرنا”، لافتا إلى أن “المعارضة السياسية الوطنية ستكون حريصة على التوجه بالبلد في الاتجاه الصحيح”.

المصدر: روسيا اليوم