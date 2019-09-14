لبنان: الدفاع المدني أخمد حريقين في منطقة ببنين شمال البلاد

أخمد عناصر الدفاع المدني اللبناني حريقين شبا في بلدة ببنين قضاء عكار في شمال لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “حريقا اندلع في مساحة من الأعشاب اليابسة في بلدة ببنين العكارية بالقرب من مشاريع البيوت البلاستيكية، وتسببت سرعة الهواء في امتداده إلى أشجار ليمون وقصب وعمل عناصر ومتطوعو الإطفاء في الدفاع المدني من مركزي خريبة الجندي والعبدة، على إخماده قبل امتداده إلى الأراضي المجاورة وإلى البيوت البلاستيكية، ثم تبريد مكانه خوفا من تجدده بسبب سرعة الرياح”.

وتابعت الوكالة “كما عمل عناصر المركزين على إخماد حريق آخر في وادي عرب طريق ببنين والتهم مساحة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام