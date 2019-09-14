الرئيس الإريتري يبحث في السودان مجالات التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية

بحث الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في السودان السبت تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال إعلام “مجلس السيادة في السودان” في بيان له “التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ببيت الضيافة اليوم، الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، في مستهل برنامج زيارته للبلاد، وبحث اللقاء العلاقاتِ الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين السودان وإريتريا، والقضايا ذاتَ الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بأمن منطقةِ القرن الإفريقي”.

وتابع البيان “كما التقى رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، دكتور عبد الله حمدوك، الرئيس الإريتري”، ونقل عن وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس قوله إن “الجانبين تناولا أنسب السبل والوسائل لتطوير العلاقات القائمة بين البلدين، والآليات المناسبة لتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة”.

المصدر: سبوتنيك