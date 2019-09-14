ترامب: ناقشت مع نتنياهو المضي قدما نحو إبرام “معاهدة الدفاع” المشترك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه “ناقش مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إبرام معاهدة للدفاع المشترك بين البلدين”، واكد “رغبته في استمرار النقاشات حول ذلك الأمر عقب الانتخابات التشريعية المقررة الأسبوع الجاري”.

وأضاف ترامب السبت “أجريت اتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس الوزةراء نتنياهو لمناقشة إمكانية المضي قدما بمعاهدة دفاع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتي من شأنها ترسيخ التحالف القوي بني بلدينا”، وتابع “أتطلع لمواصلة تلك النقاشات بعد الانتخابات الإسرائيلية، حين نلتقي في الأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري”.

المصدر: سبوتنيك