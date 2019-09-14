نيويورك تايمز: منشأتا “أرامكو” المستهدفتان تنتجان 8 ملايين برميل نفط يوميا ما يشكل غالبية إنتاج السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2019 - 18:02

نيويورك تايمز: منشأتا “أرامكو” المستهدفتان تنتجان 8 ملايين برميل نفط يوميا ما يشكل غالبية إنتاج السعودية

منذ 23 mins 14 September، 2019
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