أسامة سعد: لإنزال أقصى العقوبات بجزار معتقل الخيام وبمحاسبة من ساعده للدخول الى لبنان

طالب الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” في لبنان النائب أسامة سعد “بإنزال أقصى العقوبات بجزار معتقل الخيام العميل عامر الياس الفاخوري وبمحاسبة كل من ساعده على الدخول من المطار من دون توقيف، وذلك من خلال سحب اسمه من البرقية 303 التي تصدر عن الجيش بحق عملاء العدو الإسرائيلي والجماعات الإرهابية، وكل من أقدم على تنظيف ملفاته”.

وقال سعد السبت إن “خيانة الوطن هي أكبر جريمة، فكيف إذا زاد عليها العميل الخائن عامر الفاخوري جرائم القتل والتعذيب والخطف والاغتصاب؟، ألا يستحق على هذه الجرائم العقوبة القصوى؟”، وتساءل عن “مغزى توقيت عودة العميل الفاخوري إلى لبنان، في الوقت الذي يتزايد فيه الكلام عن تسوية أوضاع عملاء إسرائيل؟”، وشدد على “التحذير من تبرير التعاون مع العدو وارتكاب جريمة الخيانة”، وطالب “بإنزال أشد العقوبات بحق العملاء الذين ساعدوا العدو ضد أبناء بلدهم، وتلطخت أيديهم بدماء المقاومين والمواطنين الشرفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام