اليمن: عملية للجيش واللجان تستهدف مواقع العدوان في المتون بالجوف

نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية السبت عملية هجومية على مواقع وتحصينات قوى العدوان السعودية الاميركي في مديرية المتون بمحافظة الجوف اليمنية.

وأكد مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع وتحصينات المرتزقة في جبهة حام بمديرية المتون خلفت عدد كبير نت القتلى والجرحى في صفوف العدو واغتنام كميات من الأسلحة والعتاد”.

وأضاف المصدر أن “وحدة الهندسة فجرت عبوة ناسفة بفريق هندسي تابع للمرتزقة جنوب جبهة عنبرة بمديرية لمتون بالجوف أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح”.

المصدر: موقع انصار الله