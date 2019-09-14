رويترز : الهجمات على منشآت ارامكو السعودية تؤثر على 5 ملايين برميل يوميا من الإنتاج النفطي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2019 - 18:02

رويترز : الهجمات على منشآت ارامكو السعودية تؤثر على 5 ملايين برميل يوميا من الإنتاج النفطي

منذ 2 ساعة 14 September، 2019
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