النائب روكز: مواقفنا ليست ضد احد او خوفا من احد إنما من أجل مصلحة لبنان

أكد النائب العميد شامل روكز في “اللقاء الحواري” مع العسكريين المتقاعدين وعائلات العسكريين الشهداء والخدمة الفعلية في حديقة قب الياس، أنه “سيبقى في موقعه في المجلس معارضا لكل ما ينتهك حقوق العسكريين”.

بداية رحب روكز بالحاضرين وشكر منظمي اللقاء الذي تمحور حول حقوق العسكريين والمواد التي تم تقديم الطعن بها في موازنة 2019.

وقال: “أؤمن بحكومة اختصاصيين بامكانها ان تنهض بالبلد بطريقة صحيحة بعيدة عن كل التوزيعات والمحاصصات، تحاكي تطلبات الشعب اللبناني والازمة الاقتصادية التي نمر بها، نحن مواقفنا ليست ضد احد ابدا او خوفا من احد إنما من أجل مصلحة لبنان والشعب اللبناني، ومواقفي ستبقى هي هي في اي مناسبة حفاظا على مصلحة الشعب”.

وأضاف: “الشرف والتضحية والوفاء شعار يوصلنا الى الحرية والسيادة والاستقلال وبدون هذه الشعارات وأصحابها ليس هناك لا حرية ولا سيادة ولا استقلال”، مشيرا الى “ان الجيش اللبناني والقضاء هما صمام الأمان لقيام البلد ويجب المحافظة على هاتين المؤسستين وحمايتهما، فالعدالة والنزاهة والشفافية ركائز اساسية للاستقرار والازدهار”.

وختم روكز قائلا: “أنا فخور أنني زرت قب الياس، وأعدكم انني سأكون دائما معكم في كافة المناطق اللبنانية لاسمع لكل مطالبكم وحاجاتكم وأسئلتكم كوني نائبا وصاحب قضية، وصاحب منطلقات الشرف والتضحية والوفاء، أمثل وأدافع عن صوت كل لبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام