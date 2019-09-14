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September 14 2019 - 15:34

حملة فلسطينية لقطف الزيتون في مناطق يهددها العدو الاسرائيلي بالمصادرة

منذ 19 mins 14 September، 2019
زيتون فلسطين
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت دائرة العمل الشعبي في “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” في الاراضي الفلسطينية المحتلة في بيان لها أن “الهيئة تستعد الشهر القادم لحملة قطف ثمار الزيتون للوصول والمساعدة للمناطق الساخنة والمهددة بالمصادرة والتي يتسابق اليها المستوطنون لسرقة الثمار وتكسير الاشجار”.

وقال البيان إن “الهيئة تعمل على كل المسارات في دعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستيطان سواء من خلال المتابعة القانونية وتوثيق الانتهاكات والجرائم وتفعيل المقاومة الشعبية”، وأشار إلى انه “يتم التعامل مع كافة الاراضي بأن جميعها اراضي فلسطينية بعيدا عن تصنيفات اوسلو ( ا، ب ، ج)”.

يذكر ان العدو الصهيوني يحاول بصورة مستمرة قضم أراضي الشعب الفلسطيني لا سيما في الضفة الغربية والقدس المحتلة في انتهاك فاضح لكل الاعراف والقوانين الدولية وفي تعد على حقوق الثابتة للفلسطينيين.

المصدر: فلسطين اليوم

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