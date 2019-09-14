النائب ابراهيم الموسوي: جريمة الفاخوري هي من أمهات الجرائم ولا تسقط بالتقادم او بمرور الزمن

غرد مقرر لجنة الادارة والعدل وعضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي على حسابه على “تويتر” بالقول: “جرائم الخيانة العظمى لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمن، جريمة عامر الفاخوري هي من أمهات الجرائم: خيانة الوطن وأهله بالتعاون مع جيش الاحتلال، قتل وتعذيب واختطاف واغتصاب بحق مواطنين لبنانيين، تمكين العدو من بسط احتلاله.هذه الجرائم تستحق احكام إعدام عديدة وليس حكما واحدا، المطلوب هو إحلال العدالة وإنفاذ القصاص أمام المحاكم المختصة صونا للبنان أولا، وحفظا لدماء الشهداء، وصيانة للمناعة بل للكرامة الوطنية. الإعدام لجزار _ الخيام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام