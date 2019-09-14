القوات المسلحة اليمنية : نعد النظام السعودي بأن عملياتنا القادمة ستتسع وستكون أشد ايلاما – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2019 - 12:48
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القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة بـ10 طائرات على مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية
القوات المسلحة اليمنية: عملية استهداف المصفاتين من أكبر العمليات في العمق السعودي وسميت "توازن الردع الثانية"
القوات المسلحة اليمنية: نعد النظام السعودي بأن عملياتنا القادمة ستتسع وستكون أشد ايلاما اذا استمر حصاره وعدوانه
إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات العدوان السعودي الامريكي في حيران بحجة وسقوط قتلى وجرحى
مقتل وجرح أكثر من 30 عنصرا تابعا للجيش السعودي في عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية في حيران ومثلث عاهم
الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز السفن النفطية ويمنعها من الوصول الى ميناء الحديدة
حركة حماس تدعو النظام السعودي للإفراج عن قياديها المعتقل في السجون السعودية "محمد الخضري" منذ عدة أشهر
مسؤول العلاقات الخارجية في حماس أسامة حمدان: من عمل لأجل فلسطين يجب أن يكرّم لا أن يكون مكانه السّجن
إبنة القيادي الخضري تطالب في تسجيل السلطات السعودية بالاسراع في الافراج عن والدها الذي يعاني من مرض عضال يهدد حياته
وزير الدفاع الروسي: أكثر من ألف لاجئ سوري يعودون يوميا الى ديارهم
الإندبندنت: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى لجعلنا ننسى اغتيال الصحافي جمال خاشقجي قبل الانتخابات الأميركية
الإندبندنت: العلاقة الوطيدة بين بن سلمان والرئيس الاميركي ستضع الكثير من العراقيل أمام حملة دونالد ترامب الانتخابية
"وول ستريت جورنال": الرئيس الأميركي وصف نظيره المصري بـ"ديكتاتوره المفضل" وذلك أثناء انتظار لقاء معه على هامش قمة G7
الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: المتظاهرون السودانيون تعرضوا لعنف مفرط وغير مبرر واستفزازي
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون يقول إنه غير نادم على إجراء الاستفتاء حول بريكست
البرازيل: وفاة 11 شخصا على الأقل جرّاء حريق اندلع في أحد مستشفيات ريو دي جانيرو
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
تتقبل عائلة الراحل العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني التعازي يومي السبت والاحد في 14 و 15 ايلول في بلدته ياطر
القوات المسلحة اليمنية : نعد النظام السعودي بأن عملياتنا القادمة ستتسع وستكون أشد ايلاما
منذ 1 ساعة
14 September، 2019
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