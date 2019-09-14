القوات المسلحة اليمنية : العملية من أكبر العمليات بالعمق السعودي وسميت “توازن الردع الثانية” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2019 - 12:50

القوات المسلحة اليمنية : العملية من أكبر العمليات بالعمق السعودي وسميت “توازن الردع الثانية”

منذ 1 ساعة 14 September، 2019
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