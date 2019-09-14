المانيا مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا

قال وزير الداخلية الالماني هورست زيهوفر إن “بلاده مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر الأبيض المتوسط”.

وذكر الوزير الجمعة أن “ذلك يعد بادرة حسن نية من جانب ألمانيا، قبل محادثات يعقدها الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة هذا الشهر”.

وتابع الوزير “إذا تم تنفيذ كل ما اتفقنا عليه، سنتمكن من استقبال 25 بالمئة ممن يتم إنقاذهم من البحر ويصلون إلى إيطاليا”، ولفت الى ان “هذا لن يثقل كاهل سياستنا المتعلقة بالهجرة”، وأضاف “قلت على الدوام، إن سياستنا المتعلقة بالهجرة إنسانية”.

المصدر: روسيا اليوم