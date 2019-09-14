اليمن: وقفات بالحديدة تندد بجرائم وخروقات العدوان وحصار الدريهمي

نُظمت وقفات شعبية في محافظة الحديدة اليمنية الجمعة تنديدا بجرائم وخروقات العدوان السعودي الاميركي ودعما للجيش اليمني واللجان الشعبية.

واستنكر المشاركون في الوقفات “استمرار حصار قوى العدوان لمدينة الدريهمي منذ أكثر من 300 يوما”، وأكدوا ان “ذلك جريمة إبادة جماعية بحق أبناء المديرية تضاف إلى الجرائم التي ارتكبها العدوان وما يزال بحق أبناء الشعب اليمني”.

وندد المشاركون “بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان”، وطالبوا “بالضغط على تحالف العدوان والمرتزقة بوقف الخروقات وسرعة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بالحديدة وفك الحصار عن مدينة الدريهمي”.

ودعا المشاركون “أحرار اليمن بالتحرك لفك الحصار عن سكن مدينة الدريهمي والاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد وتسيير القوافل دعما للجيش واللجان الشعبية”.

المصدر: موقع انصار الله