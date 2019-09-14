فنزويلا: النيابة العامة تحقق مع غوايدو لظهوره في صور مع عناصر بعصابة مخدرات

فتحت النيابة العامة الفنزويلية تحقيقا مع “زعيم المعارضة” خوان غوايدو، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام صورا تجمعه مع عناصر عصابة مخدرات كولومبية.

وقال المدعي العام الفنزويلي طارق صعب الجمعة “نظرا لظهور أدلة على صلة خوان غوايدو بعصابة راستروخوس التي تتاجر بالمخدرات، تؤكد النيابة العامة أنها قررت فتح تحقيق جنائي”.

وأضاف صعب أن “الصور تؤكد الفرضية حول أن غوايدو وحاشيته على صلة بهذه العصابة”، مشيرا إلى أن “الشرطة الكولومبية أكدت أن الأشخاص الذين ظهروا في صور مع غوايدو من عناصر العصابة المذكورة”.

وتابع صعب أن “أجهزة التحقيق الفنزويلية تمتلك معلومات مفادها أن عناصر راستروخوس ساعدوا غوايدو في عبور حدود فنزويلا في فبراير الماضي، حين زار مدينة كوكوتا الكولومبية.

من جانبه، نفى غوايدو “وجود أي صلة له بعصابة المخدرات”، وأوضح أنه “حضر حفلة موسيقية على هامش زيارته لمدينة كوكوتا وتم التقاط صور كثيرة له مع مختلف الأشخاص وأنه لم يكن على علم بأن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى عصابة مخدرات”.

المصدر: روسيا اليوم