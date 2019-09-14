اليمن: قتلى وجرحى بصفوف قوى العدوان بنيران الجيش واللجان في حجة وجيزان

سقط عدد كبير من عناصر العدوان السعودي الاميركي على اليمن بين قتلى وجرحى الجمعة بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة حجة وقطاع جيزان.

وأكد مصدر عسكري يمني “مصرع وجرح عدد كبير من مرتزقة الجيش السعودي بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم غرب حرض وفي مثلث عاهم بحجة”.

وأضاف المصدر أن “القوة الصاروخية أطلقت صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في جبهة حيران خلفا قتلى وجرحى في صفوفهم”، وأشار إلى “سقوط قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شرق جحفان بقطاع جيزان.

ولفت المصدر إلى أن “وحدات الجيش واللجان الشعبية لن تألوا جهدا في التنكيل بالعدو السعودي ومرتزقته المخدوعين حتى إيقاف العدوان الغاشم”.

المصدر: موقع انصار الله