أردوغان: قلت لترامب يمكن أن نشتري منكم كمية معينة من صواريخ “باتريوت”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه “سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر شراء منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الصاروخي”.

وأشار أردوغان إلى أن “العلاقة الشخصية مع ترامب يمكن أن تساعد على تجاوز الأزمة التي نجمت عن قيام أنقرة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400″، وأكد أنه “ناقش شراء منظومة باتريوت في اتصال هاتفي مع ترامب قبل نحو أسبوعين وسيتابع الأمر عندما يلتقيان على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة التي تبدأ الأسبوع القادم”.

وتابع أردوغان “قلت له بغض النظر عن صفقة إس 400 التي حصلنا عليها، يمكن أن نشتري منكم كمية معينة من صواريخ باتريوت، لكن قلت إنه علينا أن نرى الشروط التي يتعين على الأقل أن تتناسب مع منظومة إس400″، وأضاف “ترامب قال هل أنت جاد فيما تقول؟ قلت له نعم”.

المصدر: روسيا اليوم