مصدر عسكري يمني: مصرع وجرح أكثر من 30 من مرتزقة الجيش السعودي في عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية في حيران ومثلث عاهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 23:30

مصدر عسكري يمني: مصرع وجرح أكثر من 30 من مرتزقة الجيش السعودي في عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية في حيران ومثلث عاهم

منذ 16 mins 13 September، 2019
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