روسيا تطور صاروخ “أونيكس” المضاد للسفن

ستقوم السلطات الروسية المختصة ستقوم بتحديث صاروخ “أونيكس” المضاد للسفن.

وقال مدير عام وكبير المصممين في شركة “بناء الماكينات الموحدة” الروسية ألكسندر ليونوف إن “هذه المؤسسة العلمية الإنتاجية ستقوم بتحديث صاروخ أونيكس المضاد للسفن”.

وأضاف ليونوف “سيبقى هذا الصاروخ لفترة طويلة في الخدمة القتالية، قدمنا عددا من المقترحات لتحسين مواصفات تحليقه ما سيسمح بزيادة فعاليته القتالية”.

وتجدر الإشارة إلى أن “أونيكس” أو “P-800″، هو صاروخ سوفيتي-روسي، متوسط المدى مضاد للسفن، سرعته فوق صوتية، وهو مصمم لمكافحة السفن في ظروف التصدي الناري الشديد والتشويش الإلكتروني القوي.

ويصدر الصاروخ إلى خارج روسيا تحت اسم “ياخنوت”، ويمكن استخدامه أيضا ضد الأهداف البرية، ما يمكن من زيادة مداه القتالي، كما يمكن نصب هذه الصواريخ على الغواصات والسفن والقوارب السطحية والطائرات ومنصات الإطلاق الساحلية.

المصدر: روسيا اليوم