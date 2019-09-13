عقوبات أمريكية ضد 3 مجموعات سيبرانية كورية شمالية

فرضت الولايات المتحدة الاميركية عقوبات على ثلاث مجموعات من “الهاكرز” الكوريين الشماليين، وذكرت أن “الحكومة الكورية الشمالية، تقف خلف نشاطاتها”، على حد زعمهاز

وقالت مديرية مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية إن “هؤلاء يتحملون مسؤولية شن هجمات سيبرانية”، وتابعت “تفرض العقوبات على 3 مجموعات سيبرانية كورية شمالية، تتحمل مسؤولية تنفيذ أعمال خطيرة ضد مواقع هامة في البنى التحتية الحيوية”، ولفتت الى ان هذه المجموعات هي Lazarus Group وBluenoroff وAndariel”.

ولفتت المديرية الى ان “هذه المجموعات نفذت هجمات سيبرانية بهدف دعم برامج كورية شمالية غير قانونية في مجالي التسليح والصواريخ”، وأشارت إلى أن “Lazarus Group تورطت في أعمال تجسس سيبراني وسرقة معلومات ومعطيات وموارد، وكذلك نشر برامج ضارة ضد حكومات أجنبية وعسكريين وشركات تجارة وصناعة ووسائل إعلام في دول أخرى”.

المصدر: روسيا اليوم