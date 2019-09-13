أردوغان يعلن استعداده لعقد اجتماع في أكتوبر مع فرنسا وألمانيا وروسيا لمناقشة الوضع في إدلب ومشكلة اللاجئين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 22:00

أردوغان يعلن استعداده لعقد اجتماع في أكتوبر مع فرنسا وألمانيا وروسيا لمناقشة الوضع في إدلب ومشكلة اللاجئين (سبوتنيك)

منذ 39 mins 13 September، 2019
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