بوغدانوف يبحث الوضع في ليبيا مع سفير ألمانيا لدى روسيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الوضع في ليبيا والوضع العام في المنطقة، مع السفير الألماني الجديد لدي روسيا، غيزا أندرياس فون غاير.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: “تم خلال المحادثة مسائل تسوية الأزمة في ليبيا، وكذلك الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.” وكان “فون غاير” قد قام في الأسبوع الماضي، بتسليم نسخة من أوراق اعتماده إلى نائب وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف.

وقد خلف غيزا أندرياس فون غاير، روديغر فون فريتش ، الذي شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى روسيا في آذار/مارس 2014.

المصدر: سبوتنيك