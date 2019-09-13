البنتاغون ينفي عزمه إرسال قوات إضافية إلى سوريا

نفى المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (بنتاغون)، الرائد شون روبرتسون، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اعتزام بلاده إرسال قوات إضافية إلى شمال شرقي سوريا. وأكد على أنه “لا يوجد أي تغيير في وضع القوات الأمريكية في سوريا”.

وأشار روبرتسون إلى أنهم يواصلون الجهود لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا بشكل منسق، وتابع: “عدد قواتنا يحدده الظروف الميدانية، ولا نريد الخوض في مسائل العدد والتوقيت لدواع أمنية”.

ولفت روبرتسون، إلى أن الولايات المتحدة وتركيا تتخذان خطوات سريعة لتهيئة الظروف لـ”لآلية الأمنية” في شمال شرق سوريا، مؤكدا أن عملية تنفيذ الاتفاقية (المنطقة الآمنة) تسير بوتيرة كبيرة في بعض المناطق أسرع من ما هو مخطط له بين البلدين، واستطرد “نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع حلفائنا الأتراك لزيادة تعاوننا والتنسيق والتشاور”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أفادت في وقت سابق بأن وزارة الحرب الأمريكية تخطط لإرسال نحو 150 جنديا إضافيا إلى سوريا.

المصدر: وكالة الاناضول