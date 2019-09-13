ظريف: أميركا ليست بحاجة الى عدو مع وجود نتنياهو

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمعة، أن أميركا ليست بحاجة الى عدو مع وجود رئيس الوزراء الصهيوني.

وتعليقا على نبأ بشأن توقعات مسؤولين اميركيين بأن يكون الكيان الصهيوني وراء نصب معدات تنصب على أجهزة الهواتف الخلوية قرب البيت الابيض ونقاط حساسة اخرى بالعاصمة الاميركية، كتب محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر مخاطبا الرئيس الاميركي دونالد ترامب: “ضربة جديدة من الفريق باء؛ يا سيد ترامب! الولايات المتحدة ليست بعد بحاجة الى عدو عندما يقوم صديقها المقرب، وهو عضو في فريق باء – والذي يفرغ جيب الولايات المتحدة ويرتهن سياستها الخارجية – بالتجسس على رئيس الولايات المتحدة.”

وأفادت مجلة بولتيكو ان ثلاثة مسؤولين سابقين في الادارة الاميركية، اعلنوا ان واشنطن توصلت الى هذه النتيجة بأن الكيان الصهيوني وراء نصب معدات التنصت على الهواتف الخلوية قرب البيت الابيض ونقاط حساسة أخرى في العاصمة الاميركية.

المصدر: وكالة انباء فارس