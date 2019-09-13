خالد البطش: “اتفاق أوسلو” فرق الشمل وأضاع المشروع الوطني

أكد منسق “الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار” وعضو المكتب السياسي في حركة “الجهاد الإسلامي” خالد البطش ان “اتفاق أوسلو فرق الشمل وأضاع المشروع الوطني”.

وقال البطش خلال مشاركته في الجمعة الـ74 لمسيرات العودة شرق غزة إن “الاتفاق اعتبره الاحتلال منصة للتطبيع مع العرب”، وأشار إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يخلق حالة من الخوف والإرباك في صفوفنا ولذلك يستهدف الأطفال”، ولفت إلى أن “المعارك القادمة مع الاحتلال لن تكون كالمعارك السابقة”.

وشدد البطش على ان “الاحتلال لن ينعم طويلا في أرضنا والتغيير قادم وأن اندحار الاحتلال من قطاع غزة قبل 14 عاماً خطوة في طريق التحرير”، ولفت الى “مواصلة شعبنا الفلسطيني رفض الاعتراف بشرعية الاحتلال ومواصلة مقاومته ومسيرات العودة”.

المصدر: فلسطين اليوم